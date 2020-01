Euronext soutenu par un broker

(Boursier.com) — Euronext progresse de 1% à 77,85 euros ce matin dans un marché assez animé, alors que Martin Price de la firme de recherche Jefferies vient d'initier sa recommandation à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 88 euros. Gurjit Kambo de J.P. Morgan cède également à la tentation, confirmant sa recommandation à 'surpondérer' sur la valeur Euronext et portant son objectif de cours de 81 euros à 85 euros ce lundi. En fin de semaine dernière, plusieurs spécialistes avaient déjà mis à jour leurs conseils sur le dossier. ING Bank, à l'achat, fixant sa cible à 83 euros, tandis que KBC Securities, également acheteur, affichait un objectif de 80 euros. HSBC se montrait un peu plus prudent avec un conseil à 'conserver' et une cible de 74 euros. Parmi les spécialistes recensés par Bloomberg, 13 sont acheteurs et 4 à conserver. Aucun avis vendeur n'est à déplorer.