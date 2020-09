Euronext : Six aurait fait la meilleure offre pour reprendre Borsa Italiana

(Boursier.com) — La partie est loin d'être gagnée pour Euronext dans le dossier Borsa Italiana. Alors que l'opérateur boursier continental a officialisé ce matin le dépôt d'une offre de rachat de Borsa Italiana, en association avec la Cassa Depositi e Prestiti et Intesa Sanpaolo, Reuters croit savoir que Six a présenté la meilleure offre. L'opérateur boursier suisse devancerait également la Deutsche Börse. Selon les sources de l'agence, les trois offres concurrentes valorisent Borsa Italiana entre 3,5 et 4 milliards d'euros.

Borsa Italiana est détenue depuis 2007 par le London Stock Exchange, qui en a pris le contrôle pour 1,6 milliard d'euros. Mais la bourse londonienne doit céder Borsa Italiana pour obtenir le feu vert des autorités européennes au rachat de l'entreprise de données et d'analyses financières Refinitiv, pour 27 milliards de dollars.