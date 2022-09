Euronext : rouge vif

(Boursier.com) — Euronext trébuche de 3,8% à 66,4 euros en matinée, victime d'une note d'analyste. Parlant de "piège à valeur", le Credit Suisse a dégradé le titre de l'opérateur boursier à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 89 à 77 euros.

Euronext fait face à des vents contraires à court terme en raison des niveaux des marchés boursiers et des volumes de négociation, de la perte de parts de marché, de la récession à venir dans la zone euro et de la baisse des niveaux de négociation des obligations d'État. Une forte génération de flux de trésorerie est favorable, mais un retour sur capital ou d'autres opérations de fusion et acquisition importantes semblent peu probables à court terme, selon l'analyste, qui abaisse ses estimations de bénéfices sur 2022-2024 de 10% à 16%, et se situe désormais 7% à 17% en dessous du consensus.