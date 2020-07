Euronext : records en série !

(Boursier.com) — Euronext remonte de 0,2% à 92,70 euros ce lundi, alors que le broker Deutsche Bank vise un cours de 95 euros sur l'opérateur boursier. Credit Suisse reste aussi positif, mais KBC Securities avait auparavant dégradé son avis à 'accumuler' de façon prudente après un parcours boursier très flatteur, avec un titre qui évolue au sommet historique dans la foulée d'un premier trimestre solide, marqué par un chiffre d'affaires de 236,8 millions d'euros, contre 152,6 millions un an auparavant. L'Ebitda du premier trimestre s'est établi quant à lui à 150 ME, contre 89,3 ME un an plus tôt. Le résultat net part du groupe a grimpé à 96,1 millions d'euros.

Sur le trimestre écoulé toujours, Euronext a généré un cash flow net des activités opérationnelles de 51 millions d'euros.

Le groupe estime que les investissements dans la technologie permettront de poursuivre le déploiement des mises à niveau technologiques et la numérisation de ses processus, afin d'améliorer l'efficacité de son fonctionnement...