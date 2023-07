Euronext : rebond en vue ?

(Boursier.com) — Euronext reste stable ce jeudi, à 64 euros, après sa correction récente. Le broker Citi, acheteur sur la valeur, a en effet remonté son objectif de cours de 99 à 103 euros, ce qui laisse un potentiel de rebond conséquent de quelque 37%. La pression vendeuse sur le titre de l'opérateur boursier était venue dernièrement de la Deutsche Bank qui avait dégradé l'action à 'conserver', tout en coupant sa cible de 103 à seulement... 69 euros. La banque allemande expliquait qu'Euronext avait fait du "bon travail" pour se développer et diversifier ses activités au cours de la dernière décennie... Néanmoins, le trading actions au comptant et les activités correspondantes telles que le règlement et la compensation restent importants pour le groupe et expliquent pourquoi la croissance de ses revenus reste volatile...

Le broker anticipe ainsi un autre trimestre de croissance négative pour le chiffre d'affaires et les résultats au deuxième trimestre... La situation d'Allfunds a semé la confusion et l'effet de levier reste une contrainte pour les transactions potentielles et les rachats d'actions, tout comme le manque de cibles attractives. De son côté, Oddo BHF avait aussi réduit sa cible de 92 à 80 euros, tout en restant à 'surperformer'.