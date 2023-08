Euronext : question de volatilité

(Boursier.com) — Euronext recule de 0,5% à 58,80 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires du T2 2023 s'est élevé à 368,1 millions d'euros (-1,8% par rapport au T2 2022, -0,5% à taux de change constants). L'EBITDA ajusté est de 216,1 ME et le RN de 120 ME, tandis que la marge d'EBITDA ajusté est ressortie à 58,7% (-0,5 point). Les charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A, se sont élevées à 152 millions d'euros (-0,7%), résultant du maintien de la discipline des coûts.

L'activité Technology Solutions a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros (+13,2%) grâce à l'internalisation des services de colocation suite à la migration du Core Data Center à Bergame.

Les Services de Données Avancés ont atteint un chiffre d'affaires record de 56,9 millions d'euros (+9,4%) grâce à une augmentation du nombre de clients et de la captation de revenus, ainsi qu'à la poursuite des bonnes performances de l'activité solutions de données.

Le Custody and Settlement a réalisé un chiffre d'affaires de 63,7 millions d'euros (+2%) soutenu par de nouveaux systèmes de redevances.

Les revenus non liés aux volumes ont ainsi représenté 61% du chiffre d'affaires du T2 2023 (vs. 59% au T2 2022) et couvert 148% des dépenses opérationnelles sous-jacentes, hors D&A (vs. 144% au T2 2022).

Moins de volatilité

Le négoce de titres à revenu fixe a enregistré des revenus solides de 25,3 millions d'euros (+1,4%) tirés par la hausse des taux d'intérêt. Les revenus du négoce d'électricité ont augmenté à 8,6 millions d'euros (+24,7%) grâce à la forte dynamique du marché infrajournalier européen de l'électricité et à l'amélioration de la captation des revenus.

La part de marché cash actions et la captation des revenus se sont améliorées, compensant partiellement un environnement de moindre volatilité pour les activités de trading et compensation actions, par rapport à un T2 2022 très dynamique :

Les revenus du cash trading s'élèvent à 65,2 millions d'euros (-13,3%) reflétant une amélioration de la captation des revenus et de la part de marché compensée par un environnement moins volatil. Le chiffre d'affaires de la compensation s'élève à 29,4 millions d'euros (-6,4%). Parmi les derniers avis d'analystes, KFW a revalorisé le dossier de 82 à 86 euros avec un avis à 'surperformer'. JP Morgan est quant à lui à 'surpondérer' sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 107 euros.