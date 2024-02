Euronext propose un dividende de 2,48 euros par action

(Boursier.com) — Euronext a dépassé les attentes de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2023, avec une hausse de son CA de 7,8% à 374,1 Millions d'euros, contre un consensus de marché situé entre 6 et 7%. Le bénéfice d'exploitation ajusté s'est aussi inscrit plus haut qu'attendu au quatrième trimestre, aidé par une performance record dans les titres à revenu fixe, les activités post-marché et la contribution positive de l'expansion européenne d'Euronext Clearing fin novembre...

Sur la période allant d'octobre à décembre, l'opérateur a affiché un EBITDA ajusté en hausse de 15,2% à 216,3 Millions d'euros. Le consensus de place tablait sur une hausse de 10% en moyenne.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 est en hausse de +3,9% à 1.474,7 Millions d'euros (+0,5% par rapport au chiffre d'affaires sous-jacent 2022). L'EBITDA ajusté s'élève à 864,7 ME (+0,4%) sur l'exercice écoulé et la marge d'EBITDA ajusté à 58,6% (-0,1 pt).

Le résultat net ajusté est de 584,7 ME (+5,3%) et le BPA ajusté à 5,51 euros (+5,9%). Le résultat net publié s'élève à 513,6 ME (+17,3%), reflétant 53 ME de plus-values, un environnement de taux d'intérêt positif et une base de comparaison positive en 2022. La dette nette sur l'EBITDA publié était de 2x à fin 2023 et la dette nette sur l'EBITDA ajusté de 1,9x.

"Malgré un environnement inflationniste, Euronext a été en mesure de financer des projets de croissance et de dépasser ses prévisions de coûts révisées. Cela a été possible grâce à notre discipline en matière de coûts, à l'impact des taux de change et à un élément exceptionnel", a souligné le DG et président du directoire du groupe, Stéphane Boujnah.

Pour l'exercice 2024, Euronext compte poursuivre sa politique de contrôle des coûts et s'attend à ce que les économies et les synergies compensent l'inflation et la montée des coûts de 2023.

Le groupe va proposer un dividende de 2,48 euros par action, ce qui correspond à une hausse de 11,7% par rapport à l'année précédente.