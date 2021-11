Euronext présente sa nouvelle stratégie triennale

(Boursier.com) — Euronext a dévoilé ce lundi sa nouvelle stratégie triennale. Le groupe table ainsi sur une croissance de son chiffre d'affaires de 3% à 4% par an jusqu'en 2024 par rapport à 2020, et sur une croissance annuelle moyenne de l'Ebitda de 5% à 6%.

"L'opérateur boursier entend se concentrer sur l'augmentation de ses ambitions dans les activités de négociation et de compensation", a souligné son patron, Stéphane Boujnah, qui estime "qu'il est probable qu'aucune acquisition ne soit réalisée dans les mois à venir" à part cependant des opérations ciblées à "forte valeur ajoutée, dès que possible".

Le groupe a annoncé par ailleurs qu'il allait gérer en direct les activités de compensation de l'opérateur boursier Borsa Italiana, dont le rachat a été finalisé en avril dernier. A l'heure actuelle, c'est LCH qui assure la majeure partie de la compensation d'Euronext, qui n'a pas été en mesure de racheter cette filiale du London Stock Exchange.

"Euronext se trouve dans une situation très étrange, étant la seule Bourse de sa taille à ne pas avoir le contrôle de sa chambre de compensation", a encore expliqué Stéphane Boujnah. Euronext versera une indemnité de rupture à son concurrent britannique...