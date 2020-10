Euronext : précisions après les incidents techniques de lundi

Euronext : précisions après les incidents techniques de lundi









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — La séance boursière de lundi a été marquée par une longue interruption des échanges qui a duré trois heures en matinée, en raison d'un problème technique, ainsi que par une clôture plus tardive que d'habitude qui a vu l'indice CAC40 varier brutalement pour abandonner plus de 1% bien après 17H30, heure de la fermeture officielle du marché... Euronext a finalement annoncé dans la soirée que les transactions réalisées sur toutes les classes d'actifs après 17h30 seront purement et simplement annulées, à l'exception de celles sur les matières premières. Le cours de clôture du Cac 40 a donc été fixé à 4.942,62 pts, en hausse de 0,14% et non en baisse comme initialement annoncé de 0,13%.

Les carnets d'ordre seront purgés avant l'ouverture du marché ce mardi...