Euronext : plombé par une note d'analyste

(Boursier.com) — Euronext pique du nez à l'ouverture, en repli de 3% à 62 euros. La pression vendeuse sur le titre de l'opérateur boursier est à relier à une note de la Deutsche Bank qui a dégradé l'action à 'conserver' tout en coupant sa cible de 103 à 69 euros. La banque explique qu'Euronext a fait du bon travail pour se développer et diversifier ses activités au cours de la dernière décennie. Néanmoins, le trading actions au comptant et les activités correspondantes telles que le règlement et la compensation restent importants pour le groupe et expliquent pourquoi la croissance de ses revenus reste volatile. En raison de l'environnement de marché morose actuel, le broker anticipe un autre trimestre de croissance négative pour le chiffre d'affaires et les résultats au deuxième trimestre. La situation d'Allfunds a semé la confusion et l'effet de levier reste une contrainte pour les transactions potentielles et les rachats d'actions, tout comme le manque de cibles attractives. En raison du manque de catalyseurs et d'une dynamique de bénéfices probablement négative, le courtier préfère se montrer plus prudent.