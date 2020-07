Euronext : performance en nette progression

(Boursier.com) — Euronext a publié une forte hausse de 53,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 82,1 millions d'euros. L'opérateur boursier a largement profité de la volatilité des marchés financiers ces derniers mois sur fond de crise sanitaire. Avec la hausse des volumes de transactions, le chiffre d'affaires d'Euronext a grimpé à 210,7 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 159 millions un an auparavant, et l'Ebitda s'est élevé à 125,4 millions, contre 98,1 millions un an plus tôt.

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext, a déclaré : "Au deuxième trimestre 2020, Euronext a réalisé une solide performance avec une croissance à 2 chiffres dans la plupart des classes d'actifs, qui, combinée à une maîtrise des coûts, s'est traduite par une hausse de l'EBITDA de 125,4 millions d'euros et une augmentation de + 33,1% du BPA ajusté à 1,23 euros (...) Le troisième trimestre a bien démarré pour notre stratégie de diversification en cours, avec l'approbation de la FSA danoise pour l'acquisition de VP Securities en juillet. Nous prévoyons de conclure la transaction début août 2020, et l'acquisition d'un BPA relutif en pleine année une. Nous prévoyons des synergies de cash-cost de 7 millions d'euros en 3ème année, grâce à l'optimisation organisationnelle et informatique, avec un rendement en ligne avec nos critères d'investissement. Le processus d'intégration a déjà commencé et nous vous informerons de la contribution aux revenus de VP Securities à partir du troisième trimestre."