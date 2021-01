Euronext Paris : nomination de Delphine d'Amarzit

(Boursier.com) — Euronext a annoncé aujourd'hui la nomination de Delphine d'Amarzit à sa tête, et en tant que membre du comité de direction d'Euronext, à compter du 15 mars 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires. Delphine d'Amarzit travaillait auparavant chez Orange Bank où, en tant que Directeur Général Adjoint, elle était responsable de la supervision des fonctions Opérations, Crédit, Finance, Risques et Conformité.

Delphine d'Amarzit possède une connaissance approfondie des marchés de capitaux européens et français, ayant notamment occupé pendant plusieurs années des postes de direction au sein de la direction du Trésor français avec des responsabilités en matière de développement des marchés de capitaux, de régulation financière européenne et de financement d'entreprises.

De 2007 à 2009, elle a également été en charge des affaires financières et économiques au cabinet du Premier ministre où elle a participé à la définition de la réponse publique à la crise financière, au plan de sauvetage et aux plans de relance et coordonné l'action sur toutes les questions liées à la réforme économique et aux services financiers.

Delphine d'Amarzit a déclaré : "Je suis ravie de rejoindre Euronext à un tournant de son parcours de croissance. J'ai hâte de soutenir la stratégie du Groupe au sein du Directoire et de travailler avec les équipes d'Euronext Paris pour renforcer encore la relation forte avec l'écosystème français et au-delà".