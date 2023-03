Euronext ne rachètera pas Allfunds, le marché apprécie

(Boursier.com) — Euronext remonte de 5,3% à 72,8 euros après le retrait de son offre indicative de 5,5 milliards d'euros pour racheter la plateforme britannique de distribution de fonds Allfunds. Le titre avait souffert la semaine passée en raison de cette potentielle acquisition. Le conseil d'administration d'Allfunds a jugé la proposition d'Euronext inadéquate, selon un communiqué publié mercredi. Les discussions ultérieures sur les conditions avec Euronext n'ont pas abouti à un accord et les pourparlers ont été interrompus, a précisé la firme britannique.

En 2020, Allfunds, qui travaille avec près de 3.000 groupes de fonds et gère plus de 1.300 milliards d'euros d'actifs, avait suscité l'intérêt du de la Deutsche Boerse. Mais Hellman & Friedman, son principal actionnaire, avait finalement choisi d'introduire en bourse Allfunds en 2021 et de conserver une part au tour de table.