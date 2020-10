Euronext : les échanges suspendus en raison d'un problème technique

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Euronext est à l'arrêt ! La négociation des actions cotées sur Euronext en France, en Belgique, au Portugal, en Irlande et aux Pays-Bas a été interrompue en raison d'un problème technique. "Nous nous efforçons de résoudre ce problème et nous ferons le point dès que possible sur la période de pré-ouverture et la reprise des négociations", déclare l'opérateur boursier. Avant la reprise des échanges, il y aura une phase de pré-ouverture d'au moins 15 minutes, précise Euronext.

Due to a technical issue, trading has been halted in all Euronext Products until further notice. > >We are working to resolve this issue and we will provide an update as soon as possible regarding the resumption of trading.

— Euronext (@euronext), via Twitter