Euronext : les bénéfices grimpent de 5,7% en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Euronext pour 2022 se monte à un niveau record de 1,468 milliard d'euros, illustrant la bonne performance des activités non liées au volume, ainsi que l'amélioration de la captation des revenus et de la part de marché du cash trading.

L'EBITDA ajusté s'élève à 861,6 millions d'euros (+90,6 ME, -1,2% pro forma, +11,7% publié) reflétant la poursuite de la discipline des coûts malgré une forte pression inflationniste. La marge d'EBITDA ajusté est de 58,7% (-0,8pts pro forma, -0,7pts publié)

Le résultat net ajusté, part des actionnaires de la société mère, est en hausse de +5,7% à 555,3 ME. Le BNPA ajusté ressort en baisse de -4,8% à 5,21 euros, du fait de l'augmentation du nombre d'actions.

La dette nette sur l'EBITDA publié était de 2,6x à fin 2022, et la dette nette sur l'EBITDA ajusté de 2,4x résultant d'une forte génération de trésorerie depuis la clôture de l'acquisition du groupe Borsa Italiana.

Dividende

Euronext a décidé d'un taux de distribution de 50% du résultat net publié, ajusté de la perte non récurrente après impôts du 3e trimestre 2022 liée à la cession partielle du portefeuille d'Euronext Clearing. Le dividende 2022, représentant un montant total de 236,6 ME, soit 2,22 euros par action, sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai.

"Grâce à notre discipline de coûts de marque, nous avons dépassé nos prévisions de coûts révisées pour 2022. Nous avons réalisé un EBITDA ajusté de 861,6 ME qui s'est traduit par un BPA ajusté de 5,21 euros. Nous proposerons un dividende total de 236,6 ME lors de notre prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en mai 2023, représentant 50% de notre résultat net publié, hors impact des pertes NTI", commente Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext.

Perspectives

En 2023, Euronext s'attend à ce que ses dépenses sous-jacentes hors D&A soient d'environ 630 ME, contre des dépenses sous-jacentes annualisées hors D&A d'environ 620 ME au second semestre 2022. La légère augmentation des coûts résulte uniquement des coûts liés aux initiatives de croissance des revenus non liées au volume. Les économies et les synergies compensent entièrement l'inflation et les coûts de développement des affaires.

A l'acquisition du groupe Borsa Italiana, 34,1 ME de synergies annuelles cumulées ont été réalisées grâce aux efforts de restructuration et à la migration du Core Data Center. 9,7 ME de synergies annuelles courantes ont été réalisées au 4e trimestre 2022.

Aux prochaines étapes du déploiement du plan stratégique "Growth for Impact 2024", Euronext revalorise de 15 ME ses synergies annuelles avant impôt 2024 liées à l'intégration du groupe Borsa Italiana. Elles sont portées à 115 ME.

Euronext confirme la migration des marchés au comptant de la Borsa Italiana vers Optiq en mars 2023. Euronext a aussi confirmé les phases d'expansion d'Euronext Clearing avec le lancement prévu de l'offre de compensation actions d'ici fin 2023, et de compensation des produits dérivés d'ici le 3e trimestre 2024. Ces projets devraient atteindre environ 70 ME de synergies cumulées d'ici fin 2023, sur les 115 ME ciblés.

En 2023, Euronext prévoit de maintenir pour les transactions au comptant une part de marché moyenne supérieure ou égale à 63%, et une capture de revenus d'environ 0,52 pb suite à la migration des marchés au comptant de Borsa Italiana vers Optiq.