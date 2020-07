Euronext : les 100 euros en vue

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Euronext grimpe de 2,4% à 97,10 euros ce vendredi, après avoir publié une forte hausse de 53,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 82,1 millions d'euros. L'opérateur boursier a largement profité de la volatilité des marchés financiers ces derniers mois sur fond de crise sanitaire.

Avec la hausse des volumes de transactions, le chiffre d'affaires d'Euronext a grimpé à 210,7 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 159 millions un an auparavant, et l'Ebitda s'est élevé à 125,4 millions, contre 98,1 millions un an plus tôt. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a porté son objectif de cours sur Euronext de 95 à 102 euros en restant à 'acheter' sur l'opérateur boursier...