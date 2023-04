Euronext : le dividende se profile à l'horizon

(Boursier.com) — Euronext est stable à 72,30 euros ce mercredi à Paris, alors que le broker Citi a porté sa cible sur l'opérateur boursier de 92 à 99 euros avec un avis qui reste à l'achat. Morgan Stanley avait déjà repris la couverture du dossier à 'pondération en ligne'. La banque a expliqué son choix par la nature "pro-cyclique" de ses expositions au marché, tandis que la hausse des synergies issues des dernières acquisitions (Borsa Italiana) est déjà bien prise en compte par le consensus. LSE est le choix préféré de Morgan Stanley parmi les opérateurs boursiers européens...

Dividende en vue

Euronext a décidé d'un taux de distribution de 50% du résultat net publié, ajusté de la perte non récurrente après impôts du 3e trimestre 2022 liée à la cession partielle du portefeuille d'Euronext Clearing.

Le dividende 2022, représentant un montant total de 236,6 ME, soit 2,22 euros par action, sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires fin mai.

Perspectives affichées

En 2023, Euronext s'attend à ce que ses dépenses sous-jacentes hors D&A soient d'environ 630 ME, contre des dépenses sous-jacentes annualisées hors D&A d'environ 620 ME au second semestre 2022. La légère augmentation des coûts résulte uniquement des coûts liés aux initiatives de croissance des revenus non liées au volume. Les économies et les synergies compensent entièrement l'inflation et les coûts de développement des affaires...