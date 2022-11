Euronext lance des indices d'égalité femmes-hommes

(Boursier.com) — Euronext annonce aujourd'hui le lancement des indices 'Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100' et 'Euronext Equileap Gender Equality France 40'. Ces indices d'égalité des sexes sont les premiers piliers d'une famille plus large d'indices traitant des défis liés à l'équilibre entre les sexes sur le lieu de travail, explique Euronext.

En réponse à l'Objectif de développement durable (ODD) no5 "Égalité des genres" de l'ONU, ces indices ont été développés par Euronext en s'appuyant sur le tableau de bord et la liste d'alarme d'Equileap pour aider les acteurs du marché à investir dans des sociétés cotées engagées à améliorer la diversité des genres et à répondre aux la demande croissante d'investissements thématiques sociaux.

La méthodologie de l'indice applique également les exclusions basées sur les activités, la conformité à l'UNGC et l'exclusion des activités controversées.

Les entreprises incluses dans les indices sont sélectionnées en fonction de leur score en matière d'égalité hommes-femmes dans quatre catégories différentes :

- équilibre entre les sexes dans le leadership et la main-d'oeuvre

- égalité de rémunération et équilibre travail-vie personnelle

- politiques encourageant l'égalité des genres

- engagement, transparence et responsabilité.

Le fournisseur de scores d'égalité des sexes pour ces indices, Equileap, évalue l'engagement de chaque entreprise en faveur de l'égalité des sexes, de sa salle de réunion à sa chaîne d'approvisionnement, et s'inspire des principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies.

Euronext est l'un des principaux fournisseurs d'indices ESG en Europe. Depuis 2021, Euronext a lancé plus de 30 nouveaux indices ESG couvrant de nouvelles catégories dans lesquelles investir, y compris des considérations ESG générales, des thèmes spécifiques tels que PAB, CTB, Biodiversité, Hydrogène, Eau et Social ainsi que le lancement de versions ESG de nos indices de référence nationaux, l'AEX ESG à Amsterdam et l'OBX ESG à Oslo, après le lancement réussi du MIB ESG à Milan et du CAC 40 ESG à Paris.

En tant que partenaire officiel de la Sustainable Stock Exchanges Initiative, Euronext s'engage fermement en faveur de l'"Agenda 2030 pour le développement durable" de l'ONU et, par conséquent, envers les 17 objectifs de développement durable ("ODD").

Euronext a sélectionné les ODD les plus pertinents pour ses domaines d'impact, y compris l'ODD Égalité des genres, dans sa stratégie.