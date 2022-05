Euronext : L'EBITDA ajusté est en hausse de 11,4% en pro forma à 252,2 ME au T1

(Boursier.com) — Euronext annonce une solide performance, aidée par la croissance des activités non liées au volume et des activités de trading, la maîtrise des coûts et l'intégration du groupe Borsa Italiana. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 est ainsi en hausse de 6% pro forma à 395,7 millions d'euros (+58,8% publié, +146,6 millions d'euros). La contribution du groupe Borsa Italiana s'élève à 129,4 millions d'euros.

Les revenus de négociation ont augmenté à 150,8 millions d'euros (+9,9% pro forma, +57,2% publié), résultant de fortes activités de négociation dans toutes les classes d'actifs avec des revenus de négociation au comptant à 94 millions d'euros et des revenus de négociation à revenu fixe à 24,4 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du post-marché progresse à 95,8 millions d'euros (+3,1% pro forma, +51,7% publié), grâce à la poursuite d'une activité soutenue. Les revenus de Clearing ont augmenté à 31,9 millions d'euros (+11,2% pro forma, +87,2% publié) en raison d'un environnement très volatil et le revenu net de trésorerie d'Euronext Clearing s'est élevé à 13,4 millions d'euros. Les revenus de la conservation et du règlement-livraison s'élèvent à 63,9 millions d'euros (pro forma stable, +38,6% publié) tirés organiquement par une augmentation du nombre de comptes chez Euronext Securities Oslo et Euronext Securities Copenhagen.

Le chiffre d'affaires des services de données avancés a augmenté à 52,6 millions d'euros (+3,4% pro forma, +43,9% publié) grâce à une solide performance de l'activité de données de base.

L'EBITDA ajusté est en hausse de 11,4% en pro forma à 252,2 millions d'euros (+66,8% publié, +101 millions d'euros) grâce au maintien de la maîtrise des coûts et au succès de l'intégration en cours. La Marge d'EBITDA ajusté est de 63,7% (+3,1pts) : Les charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A, s'élèvent à 143,6 millions d'euros (-2,2% pro forma, +46,5% publié), en baisse organique grâce à la poursuite de la maîtrise des coûts et à la réalisation des synergies prévues.

Le résultat net publié, part des actionnaires de la société mère, ressort en hausse de 10,9% pro forma (+46,5% publié) à 143,8 ME (+45,6 ME) : Les charges financières nettes s'élèvent à 9,9 millions d'euros et les résultats des participations à 3,1 millions d'euros. Le taux d'imposition était de 26,1%.

Le BNPA ajusté est en hausse de 7,3% à 1,544 euro.

La dette nette sur EBITDA publié s'inscrivait à 2,3x à fin mars 2022.

Mise à jour des prévisions de coûts sous-jacents 2022 et des coûts de mise en oeuvre cumulés 2024, grâce à la poursuite de la discipline des coûts et à une intégration efficace :

612 millions d'euros de coûts sous-jacents sont attendus en 2022 (-10 millions d'euros contre 622 millions d'euros par rapport à la guidance de février 2022).

150 millions d'euros de coûts de mise en oeuvre cumulés sont attendus d'ici 2024 (-10 millions d'euros contre 160 millions d'euros par rapport à la guidance de novembre 2021).