Euronext : L'EBITDA ajusté au T2 est de 221,7 ME

(Boursier.com) — Le CA au T2 d'Euronext ressort à 374,7 ME après 328,8 ME. L'EBITDA ajusté au T2 est de 221,7 ME (197,4 ME il y a un an). Le résultat net pdg est de 118,9 ME (86,6 ME). Au T2, la contribution du groupe Borsa Italiana au CA a été de 129,2 ME.

Au T2, le BPA ajusté a reculé de 6,1% à 1,34 euro.

La dette nette sur Ebitda publié est à 2,4 fois à la fin juin.

La perte après impôt de 35 ME sur la cession du portefeuille d'Euronext Clearing sera enregistrée au T3. LA VENTE DU PORTEFEUILLE N'AURA PAS D'IMPACT NÉGATIF SUR LE CAPITAL DISPONIBLE DU GROUPE.