Euronext grimpe, JP Morgan en renfort

(Boursier.com) — Euronext tire son épingle du jeu ce jeudi à la faveur d'un gain de 2,8% à 77,6 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de JP Morgan qui est passé à 'surpondérer' sur le titre de l'opérateur boursier en visant 101 euros. La banque évoque une valorisation "de plus en plus" attrayante et une amélioration de la dynamique des bénéfices. Euronext dispose également de 1,1 milliard d'euros de liquidités pour réaliser de potentielles autres opérations de croissance externe.