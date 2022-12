Euronext finalise l'acquisition des activités technologiques de Nexi

(Boursier.com) — Le Groupe Euronext et Nexi S.p.A. annoncent la finalisation de l'achat et de la vente des activités technologiques qui alimentent actuellement MTS, la première plate-forme de négociation de titres à revenu fixe d'Euronext, et Euronext Securities Milan (anciennement Monte Titoli) par Nexi à Euronext, après avoir reçu les approbations des autorités compétentes et l'achèvement de la procédure de consultation syndicale.

Pour rappel, Euronext et Nexi avaient annoncé la signature de l'opération le 14 juin dernier.

Cette transaction permet à Euronext d'internaliser pleinement la technologie qui alimente MTS et Euronext Securities Milan et, par conséquent, de devenir plus agile. En outre, il renforce les opérations de base de MTS et d'Euronext Securities Milan, concrétisant la stratégie d'Euronext de créer de la valeur en tirant parti de sa chaîne de valeur intégrée et de sa technologie.

Suite à l'Opération, Nexi continuera à fournir des services technologiques à Euronext dans le cadre d'accords transitoires et d'autres services dans le cadre d'accords commerciaux connexes...