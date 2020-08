Euronext finalise l'acquisition de VP Securities

Euronext finalise l'acquisition de VP Securities









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext annonce avoir finalisé le règlement des actions dans le cadre de son offre lancée le 23 avril dernier pour acquérir 100% de VP Securities, le dépositaire central danois de titres. Euronext va désormais consolider intégralement les comptes de VP Securities dans ses états financiers.

Les actionnaires représentant plus de 90% du capital social total de VP Securities ont déjà accepté l'offre d'Euronext. L'offre complémentaire d'Euronext visant à acquérir les actions restantes de VP Securities restera ouverte jusqu'au 31 août. Les autres actionnaires et actionnaires disposant de droits spécifiques, qui acceptent l'offre d'Euronext avant le 31 août 2020, recevront le paiement le ou vers le 10 septembre.

À la suite de ces règlements, Euronext lancera une procédure d'acquisition forcée pour acquérir les actions restantes non encore apportées, conformément aux règles de la loi danoise sur les sociétés.

L'acquisition de VP Securities positionne Euronext comme un opérateur de premier plan CSD en Europe avec trois CSD (Euronext VPS en Norvège, Interbolsa au Portugal et VP Securities au Danemark) représentant 2,2 billions d'euros d'actifs en conservation, 31 millions d'instructions de règlement par an et 4,5 millions d'euros comptes.

Euronext annonce également aujourd'hui la nomination de Maria Hjorth, actuelle directrice générale adjointe, en tant que nouvelle directrice générale de VP Securities, sous réserve de l'approbation réglementaire. Maria Hjorth remplacera Niels Olsen qui a décidé de démissionner pour poursuivre des projets personnels, après avoir dirigé le fort développement de VP Securities au cours des 7 dernières années. Maria Hjorth rapportera à Anthony Attia, Global Head of Listing and Post-Trade d'Euronext.