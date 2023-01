Euronext : Euronext Clearing s'étendra aux marchés dérivés au 3e trimestre 2024

(Boursier.com) — Euronext annonce que l'expansion européenne d'Euronext Clearing sur les marchés dérivés d'Euronext est prévue pour le 3e trimestre 2024.

Depuis avril 2021, Euronext est propriétaire d'Euronext Clearing (anciennement CC&G), et est en mesure de gérer directement ses activités de compensation pour compléter sa chaîne de valeur. En novembre 2021, Euronext a annoncé son ambition d'internaliser l'activité de compensation de ses flux de trésorerie et de produits dérivés, aujourd'hui opérés par des prestataires tiers. En conséquence, Euronext Clearing deviendra le chambre de compensation (CCP) de choix pour les actions au comptant, les marchés des produits dérivés cotés et les matières premières.

Comme annoncé le 3 novembre 2022, Euronext confirme la première phase de l'expansion d'Euronext Clearing avec le positionnement attendu d'Euronext Clearing en tant que contrepartie centrale Euronext pour ses marchés actions au comptant d'ici la fin du 4e trimestre 2023. Euronext continuera de proposer un modèle de contrepartie centrale en libre accès pour la compensation des fonds propres.

Euronext confirme son intention de migrer les marchés cotés des produits financiers dérivés et des matières premières d'Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Lisbonne, Oslo Børs et Euronext Paris de LCH SA vers Euronext Clearing d'ici le 3e trimestre 2024. Pour rappel, Euronext Clearing compense déjà les dérivés cotés sur Euronext Milan.

La migration des marchés de produits dérivés et matières premières cotés sur Euronext est la dernière étape de l'expansion européenne d'Euronext Clearing mise en place dans le cadre du plan stratégique "Growth for Impact 2024". Euronext et LCH SA s'engagent à travailler ensemble pour assurer une migration ordonnée des flux de compensation de LCH SA vers Euronext Clearing.

Euronext Clearing assurant des services de compensation de produits dérivés en Europe, Euronext a décidé de résilier le Contrat existant avec LCH SA, le 16 janvier 2023. Euronext versera donc une indemnité de résiliation d'environ 36 millions d'euros à LCH SA, à provisionner dans son compte de résultat en tant que charges non sous-jacentes au 1er trimestre 2023 et payable en 2024. Il est rappelé que ce montant de l'ordre de 150 millions d'euros est comptabilisé au plan stratégique "Growth for Impact 2024", et annoncé en novembre 2021.