Euronext : encore du vert !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Et de sept ! Euronext aligne une septième séance consécutive dans le vert ce lundi à la faveur d'un nouveau gain de 0,3% à 92,9 euros. L'actualité autour de l'opérateur boursier est marquée par une note de Mediobanca qui a initié la couverture du dossier avec un avis 'surperformer' et un objectif de 110 euros. Sur les 19 analystes qui suivent la valeur (consensus 'Bloomberg'), 13 sont 'positifs', 5 sont 'neutres' et 1 seul est 'vendeur'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 101,26 euros.