Euronext en forte croissance

(Boursier.com) — Euronext annonce une forte performance pour le second trimestre 2021. Les revenus ont totalisé ainsi 328,8 millions d'euros sur la période, en progression de 56% en glissement annuel, avec la croissance organique (+3,5% pcc) et la première consolidation de Borsa Italiana (acquise le 29 avril). L'EBITDA du trimestre a atteint 192,9 millions d'euros, contre 125,4 millions un an plus tôt, soit une croissance de 54% en comparaison de l'an dernier et de 2,4% pcc. La marge d'EBITDA atteint 58,7% contre 59,5% un an avant, à la même époque. Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 86,6 millions d'euros, contre 82,1 millions un an auparavant. Le bénéfice dilué consolidé par action a été de 0,88 euro, en déclin de 18%, mais le bpa ajusté non-dilué a grimpé de 27% à 1,43 euro. Stéphane Boujnah, Chief Executive Officer et Chairman of the Managing Board d'Euronext, explique que le groupe travaille activement à la préparation de l'annonce du nouveau plan stratégique, comprenant les guidances 2024 du groupe, qui sera présenté en novembre.