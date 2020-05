Euronext : en forme, analystes en soutien

Euronext : en forme, analystes en soutien









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Euronext s'adjuge 2,8% à 78,8 euros en ce début de semaine. Le flux acheteur sur l'opérateur boursier est à relier à deux notes d'analystes dans la mesure où Morgan Stanley a repris le suivi de la valeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 86,80 euros et que HSBC a revalorisé le titre de 87 à 92 euros tout en restant à l''achat'. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 15 analystes sont 'acheteurs', 4 'neutres' et 1 seul à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 80,89 euros.

Euronext fait partie des huit titres du SBF120 à évoluer en territoire positif depuis le début de l'année.