Euronext confirme son leadership européen en matière de cotation d'actions et son leadership mondial en matière de cotation de dette en 2023

(Boursier.com) — Euronext , première infrastructure de marché paneuropéenne, confirme aujourd'hui son leadership européen en matière de cotation d'actions. Euronext abrite ainsi près de 1.900 émetteurs d'actions représentant une capitalisation boursière agrégée de 6.600 milliards d'euros au 28 décembre 2023.

Euronext est le plus grand pool de liquidités d'Europe et gère 25% de l'activité de négociation d'actions européennes sur son marché unique unique avec 7 points de cotation en Europe. Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo, Milan et Paris.

En 2023, Euronext a confirmé, cette année encore, son leadership en matière de cotation d'actions en Europe : Euronext a accueilli 64 nouvelles sociétés sur ses marchés, représentant 40% du nombre total de nouvelles cotations d'actions en Europe.

"Euronext s'est imposé comme une plateforme naturelle pour les cotations de grandes entreprises mondiales et a attiré la majorité des sociétés internationales cotées en Europe" commente l'établissement.

Euronext a notamment accueilli en 2023 :

*Seacrest Petroleo (356 ME de capitalisation boursière, 221 ME levés à la cotation), grand opérateur pétrolier et gazier brésilien, coté sur Euronext Oslo ;

*Lottomatica (2,2 MdsE de capitalisation boursière, 600 ME levés à la cotation), premier opérateur italien sur le marché des jeux légaux, a réalisé un placement privé sur Euronext Milan ;

*Ferrovial (21 milliards d'euros de capitalisation boursière), l'un des principaux opérateurs mondiaux d'infrastructures basé en Espagne, a opté pour une cotation directe sur Euronext Amsterdam ;

*Coty Inc. (10 MdsE de capitalisation boursière, 339 ME levés à la cotation) cotée sur Euronext Paris, et devient la première société américaine à réussir une levée de capitaux par une offre simultanée en EUR et en USD à l'occasion d'une cotation européenne ;

*Syensqo (8,8 MdsE de capitalisation boursière à la cotation), le spin-off de chimie de spécialités de Solvay, coté sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.

Plus de 300 émetteurs ont levé 20 milliards d'euros au travers d'opérations de suivi, pour financer leurs projets de croissance et d'investissement. Argenx, la plus grande biotechnologie européenne, cotée sur Euronext Bruxelles, a levé 1,1 milliard d'euros via une offre d'actions entièrement primaire. EDP Renováveis, une entreprise de technologies propres cotée sur Euronext Lisbonne, a levé 1 milliard d'euros pour développer davantage ses capacités de production d'énergie renouvelable. Neoen, producteur indépendant d'énergies renouvelables coté sur Euronext Paris, a levé 750 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital, pour accélérer encore sa croissance dans la production d'énergies renouvelables.

Euronext a confirmé sa position mondiale de première place de cotation de titres de créance, avec plus de 54.000 obligations cotées provenant de plus de 110 pays différents. Rien qu'en 2023, les marchés d'Euronext ont accueilli plus de 9.500 nouvelles obligations. Euronext a encore consolidé sa position de leader mondial des obligations durables, avec plus de 450 nouvelles cotations d'obligations ESG en 2023, levant plus de 280 milliards d'euros.

Euronext Corporate Services, la suite de solutions numériques et d'entreprise de premier plan d'Euronext, a maintenu sa trajectoire de croissance en fournissant les meilleures solutions B2B à ses plus de 4.800 clients, en organisant plus de 1.000 webcasts de relations avec les investisseurs et en coordonnant des réunions via son logiciel de gestion de conseil d'administration iBabs, présentant ainsi ses capacité à faciliter efficacement la communication et la collaboration d'entreprise.

Euronext Corporate Services a enrichi sa suite de produits avec des solutions innovantes en lançant "Bondholder Analysis" pour les sociétés cotées, en mettant à niveau le logiciel de lancement d'alerte IntegrityLog avec l'auto-intégration et en intégrant les données ESG dans son CRM IR.Manager.

L'innovation pour moteur

Jusqu'en 2023, Euronext a régulièrement réalisé des projets visant à soutenir les entreprises, à favoriser l'innovation sur les marchés de capitaux et à lancer des solutions ESG pour accélérer la transition vers une finance durable.

Cette année marque le premier anniversaire d'Euronext Tech Leaders, une initiative dédiée à accélérer la croissance des entreprises technologiques européennes. Le succès de l'initiative a été attesté par l'accueil de 17 nouveaux membres, ce qui a porté le nombre total de l'initiative à 121 entreprises et renforcé le pool plus large d'Euronext de plus de 700 entreprises technologiques.

La deuxième édition de l'Euronext Tech Leaders Campus s'est tenue en novembre, pour rassembler la communauté technologique européenne et favoriser de précieux dialogues entre les entreprises technologiques et les investisseurs.

En collaboration avec des partenaires, Euronext a également organisé des journées d'introduction en bourse dans plusieurs villes européennes : Varsovie, Vilnius, Athènes et Zurich. Ces événements ont démontré l'engagement d'Euronext à être la plateforme de cotation de choix pour les entreprises ambitieuses à travers le continent.

