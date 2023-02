Euronext : confirme avoir soumis une offre indicative sur Allfunds

(Boursier.com) — Euronext n'a pas tardé à réagir. A la suite des dernières rumeurs de marché, l'opérateur boursier confirme avoir soumis une offre indicative au conseil d'administration d'Allfunds et est en pourparlers actifs avec ses principaux actionnaires. Cette offre indicative est conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants d'Allfunds. Cette offre indicative est actuellement à l'étude par le Conseil d'administration d'Allfunds et Euronext se réserve le droit d'en modifier les termes. Il n'y a aucune certitude que cela conduira à la présentation d'une offre, précise Euronext.

Allfunds indique pour sa part avoir reçu une proposition d'offre publique non sollicitée, indicative et conditionnelle à un prix de 8,75 euros par action ordinaire. L'offre en numéraire et en actions consiste en 5,69 euros en cash et 0,04059 action nouvelle Euronext NV.

Euronext chute de plus de 7% à 71,3 euros à la suite de cette annonce tandis qu'Allfunds flambe de 18% à 8,67 euros.