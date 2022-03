Euronext : cession de Funds360

(Boursier.com) — FE fundinfo a annoncé l'acquisition de Funds360, un fournisseur français de données et de solutions sur les fonds d'investissement, auprès d'Euronext. Cette opération permet d'associer l'expertise de FE fundinfo en matière de données et technologies sur les fonds au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Asie, avec les données de Funds360 et sa connaissance unique du marché français des fonds.

Fondé à Paris en 2011, Funds360 est spécialisé dans la fourniture aux back-offices, ainsi qu'aux fournisseurs de solutions, de données sur les fonds, les contrats d'assurance-vie, les produits immobiliers ainsi que les actions, obligations et produits structurés. La société alimente ses clients assureurs, banquiers, asset managers, banques privées, media et fintech. Elle propose également des solutions réglementaires et média pour ses clients.

L'annonce fait suite à une période de croissance organique et externe rapide de FE fundinfo en Europe, avec l'acquisition en 2021 de la société danoise FundConnect, et plus récemment, l'annonce du partenariat avec la Bourse de Luxembourg (" LuxSE ") qui se traduira par l'acquisition par FE fundinfo de Fundsquare, fournisseur de services d'enregistrement et de réglementation des fonds au Luxembourg.