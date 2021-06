Euronext célèbre la cotation d'ABO-Group Environment

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext célèbre aujourd'hui la cotation d'ABO-Group Environment, groupe d'ingénierie spécialisée du secteur de l'environnement qui opère dans les activités de la géotechnique, de l'assainissement des sols, de l'énergie et de la gestion de l'eau et des déchets, sur le Compartiment C du marché réglementé à Paris (code mnémonique : ABO).

ABO aide les organisations et les collectivités en Belgique, aux-Pays-Bas et en France, dans leur réponse face aux défis majeurs de notre époque, tels que les risques naturels liés au changement climatique ou la pollution des sols aux origines multiples.

Après sa cotation sur Euronext Bruxelles en 2014, la cotation sur Euronext Paris est pour ABO-Group Environment une étape naturelle car le groupe réalise en France plus de 50% de son chiffre d'affaires notamment suite à trois récentes acquisitions. ABO-Group Environment envisage avec cette double cotation d'accroître sa visibilité ainsi que de poursuivre son expansion commerciale et la consolidation du marché français de la géotechnique et des services environnementaux..

L'introduction en bourse d'ABO-Group Environment sur Euronext Paris a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 4 juin de ses 10.568.735 actions ordinaires, selon la procédure de cotation directe.