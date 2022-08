(Boursier.com) — Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse de Teract, anciennement 2MX Organic et leader européen de la distribution durable, alternative et responsable, sur le Compartiment Professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT).

L'introduction de Teract est le résultat du succès du rapprochement d'InVivo Retail, filiale du groupe InVivo et pôle de distribution spécialisé dans la jardinerie, l'animalerie et l'alimentation, avec 2MX Organic, un Special Purpose Acquisition Company (SPAC), dédié à la production et la distribution de biens de consommation durable, qui s'est coté sur Euronext Paris le 9 décembre 2020. La capitalisation boursière de Teract lors du premier jour de cotation s'élève à 547 millions d'euros.

Pierre angulaire de Teract, InVivo Retail est un leader français de la jardinerie, de l'animalerie et de la distribution alimentaire. InVivo Retail a développé un réseau de distribution spécialisée unique en France, constitué de 1.597 magasins, dont 213 sont détenus en propre. Ceux-ci réunissent les enseignes de jardinerie Gamm vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, de distribution alimentaire Frais d'Ici et Bio&Co et d'animalerie Noa. La stratégie de Teract comprend le développement du parc de magasins existants, le renforcement de la relation avec le réseau de franchisés, et le développement de l'omnicanalité par des plateformes de ecommerce encore plus performantes. Teract a pour ambition de créer une plateforme d'enseignes unique fondée sur un modèle de distribution personnalisé et de proximité, redonnant toute sa part à la qualité de l'expertise locale, à la valorisation du bio et des circuits courts.

L'actionnariat de Teract est désormais composé d'InVivo, actionnaire majoritaire de Teract et l'un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens, des fondateurs de 2MX Organic, de Bpifrance et de plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan.