Euronext : bien vert !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext grimpe de 3% à 88 euros ce lundi, alors que le broker Citigroup a revalorisé le dossier de 87 à 98 euros dans la foulée d'un premier trimestre solide, marqué par un chiffre d'affaires de 236,8 millions d'euros, contre 152,6 millions un an auparavant... L'Ebitda du premier trimestre s'est établi quant à lui à 150 ME, contre 89,3 ME un an plus tôt. Le groupe a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 1,44 euro, contre 0,87 euro un an avant, sur la période comparable. Le résultat net part du groupe de ce premier trimestre a grimpé à 96,1 millions d'euros, contre 56,1 ME. Sur le trimestre écoulé, le groupe a généré un cash flow net des activités opérationnelles de 51 millions d'euros, contre 59,5 millions un an plus tôt.

Le groupe estime que les investissements dans la technologie permettront de poursuivre le déploiement des mises à niveau technologiques et la numérisation de ses processus, afin d'améliorer l'efficacité de son fonctionnement. Le management indique par ailleurs qu'Euronext a continué à avancer sur son plan stratégique 'Let's Grow Together 2022'...