Euronext : Aurélie Cohen est nommée Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs

Euronext : Aurélie Cohen est nommée Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aurélie Cohen est nommée Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs d'Euronext, avec effet immédiat. Elle dirigera les communications internes, externes et financières du Groupe afin de renforcer la marque et le positionnement d'Euronext en tant que principale infrastructure de marché paneuropéenne reliant les économies locales aux marchés de capitaux mondiaux. L'innovation et la croissance durable seront les piliers de sa mission. Elle rapportera à Giorgio Modica, directeur financier du groupe.

Aurélie Cohen assurera également la gestion des relations avec les journalistes du Groupe, et restera l'interlocuteur privilégié des analystes et des investisseurs.

Aurélie Cohen a rejoint Euronext, il y a 3 ans, en tant que responsable des relations investisseurs, chargée de la communication financière et des annonces clés du Groupe, dont le plan stratégique "Croissons ensemble 2022" en octobre dernier, ainsi que des récentes acquisitions majeures. Auparavant, Aurélie était responsable des relations investisseurs du Groupe ADP, après avoir débuté sa carrière en tant que consultante senior en audit et finance chez EY.