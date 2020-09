Euronext : au-dessus des 100 euros

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Euronext refranchit le cap des 100 euros ce mercredi, en hausse de 1,3%, alors que l'opérateur boursier tient la corde pour s'offrir Borsa Italiana, en collaboration avec CDP Equity (Cassa Depositi e Prestiti). Les deux partenaires sont ainsi entrés en pourparlers exclusifs avec le London Stock Exchange pour acquérir la Bourse de Milan, conjointement avec Intesa Sanpaolo...

Euronext est notamment en concurrence avec Six et la Deutsche Börse dans ce dossier. Le LSE a mis en vente Borsa Italiana afin d'obtenir le feu vert des autorités européennes à l'acquisition de Refinitiv, fournisseur de données et d'analyses financières, pour 27 milliards de dollars.

Le regroupement proposé de Borsa Italiana et d'Euronext créerait un acteur de premier plan sur les marchés de capitaux d'Europe continentale. Ce projet de transformation permettrait au groupe nouvellement formé de concrétiser l'ambition de poursuivre la construction de l'épine dorsale de l'Union des marchés de capitaux en Europe, tout en soutenant les économies locales. L'opération potentielle serait financée par un mix de liquidités disponibles existantes, de nouveaux emprunts et de nouveaux capitaux propres sous la forme d'une augmentation de capital réservée à la CDPE et à Intesa Sanpaolo, et d'une émission de droits réservée aux actionnaires d'Euronext.

Pierre angulaire

L'Italie, par l'intermédiaire de la Borsa Italiana, deviendrait ainsi le principal contributeur aux revenus du groupe Euronext élargi... En tant que nouveau pays important dans le modèle fédéral d'Euronext, l'Italie serait représentée au niveau de la gouvernance d'Euronext par des membres italiens, de ses actionnaires de référence, du conseil de surveillance, du conseil d'administration et du collège des régulateurs qui supervisent les activités du groupe Euronext.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies estime qu'un tel accord représenterait une "logique industrielle convaincante" pour Euronext, en fournissant l'échelle nécessaire et des capacités de produits stratégiquement importants dans la compensation et la négociation électronique d'obligations. L'analyste estime que la transaction serait relutive de 13% sur le bpa d'Euronext d'ici 2022, en supposant un objectif de 40% de réduction des coûts, mais pas de synergies de revenus. De son côté, AlphaValue a revalorisé Euronext de 107 à 117 euros avec un avis à 'accumuler'.