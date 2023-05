(Boursier.com) — Euronext annonce un EBITDA ajusté au T1 de 218,5 ME contre un consensus de marché de 215 ME. Le CA au T1 est de 372,3 ME (371 ME).

La conservation et le règlement-livraison ont enregistré le meilleur trimestre de l'histoire d'Euronext avec un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros (+0,1%), soutenu par de nouveaux systèmes de commissions.

L'activité de cotation a confirmé le leadership d'Euronext en Europe, malgré un marché des introductions en bourse peu favorable, avec seulement 12 cotations.

Les revenus non liés au volume ont représenté 58% du chiffre d'affaires du T1 2023 (contre 55% au T1 2022) et couvert 141% des charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A (contre 151% au T1 2022).

Le négoce de taux a réalisé un chiffre d'affaires record de 26,2 millions d'euros (+7%) tiré par la hausse des taux d'intérêt. Le chiffre d'affaires du négoce d'électricité a atteint un niveau record de 9,8 millions d'euros (+8,4%) grâce à l'augmentation de la part de marché et à la forte dynamique du marché européen de l'électricité.

Les charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A, s'élèvent à 153,8 millions d'euros (+7,1%), résultant du maintien de la discipline des coûts. Les charges d'exploitation sous-jacentes hors D&A avaient été positivement impactées au T1 2022 par des éléments non récurrents.

Euronext réitère sa guidance 2023 de charges opérationnelles sous-jacentes hors D&A de 630 millions d'euros.

Le résultat net publié, part des actionnaires de la société mère, s'élève à 96,5 ME (-32,9%) : Comme annoncé précédemment en janvier 2023, Euronext a enregistré une provision non sous-jacente avant impôt de 36 millions d'euros liée à l'indemnité de résiliation de l'accord de compensation avec LCH SA.

Le résultat net ajusté s'élève à 147,1 millions d'euros (-10,6%), soit le deuxième meilleur trimestre jamais enregistré après un T1 2022 record. Le BPA ajusté est de 1,38 euro (-10,7%).

La trajectoire de désendettement s'est poursuivie avec une dette nette sur EBITDA publié à 2,4x à la fin du T1 2023 (contre 2,6x à la fin du T4 2022) et une dette nette sur EBITDA ajusté à 2,1x.

Le groupe réitère pour 2023 ses objectifs déjà exposés.