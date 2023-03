Euronext annonce le retrait de son offre indicative pour racheter la plateforme britannique Allfunds

(Boursier.com) — Euronext a annoncé le retrait de son offre indicative pour racheter la plateforme britannique de distribution de fonds Allfunds.

L'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo avait indiqué la semaine passée avoir soumis une offre indicative au conseil d'administration d'Allfunds, confirmant qu'il était en pourparlers actifs avec ses principaux actionnaires. Cette offre indicative était conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants d'Allfunds.

Allfunds avait indiqué pour sa part avoir reçu une proposition d'offre publique non sollicitée, indicative et conditionnelle à un prix de 8,75 euros par action ordinaire. L'offre en numéraire et en actions consistait en 5,69 euros en cash et 0,04059 action nouvelle Euronext NV.

Le marché boursier avait mal réagi à ces annonces puisque le titre Euronext avait chuté de 10% la semaine dernière en bourse de Paris...