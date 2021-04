Euronext annonce le lancement d'une augmentation de capital de 1,8 MdE

Euronext annonce le lancement d'une augmentation de capital de 1,8 MdE









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Euronext annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 1,8 milliard d'euros, alors qu'il vient de finaliser l'acquisition de Borsa Italiana. Les nouvelles actions seront émises au prix de 59,65 euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

Rappelons que l'opérateur boursier paneuropéen a obtenu le feu vert de la Consob, l'autorité italienne des marchés financiers, à ce projet d'acquisition de Borsa Italiana, la Bourse de Milan.

Euronext finalise donc aujourd'hui l'acquisition du groupe pour un montant final de 4,444 MdE, suite à la satisfaction de toutes les conditions suspensives. De quoi donner naissance à la première infrastructure de marché paneuropéenne et à la première plateforme en Europe pour la cotation et les marchés secondaires pour le financement par emprunt et par actions.

Le processus d'intégration a déjà commencé avec la structure de gouvernance établie et un plan d'intégration qui est en cours d'élaboration.

D'un point de vue capitalistique, CDP Equity et Intesa Sanpaolo rejoignent désormais les actionnaires de référence d'Euronext via la souscription à un placement privé de 579 millions d'euros, avec un engagement à long terme pour soutenir les ambitions de croissance du groupe.

Euronext a par ailleurs réalisé un bon début d'année avec un chiffre d'affaires au T1 2021 de 249,2 ME, en hausse de 5,2% , malgré une volatilité et des volumes moindres par rapport à un environnement de marché exceptionnel au T1 2020, L'EBITDA ressort à 148,7 ME, la marge d'EBITDA est comparable à 61,5% et l'EPS ajusté ressort à 1,53 euro, en hausse de +6,3%.