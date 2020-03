Euronext annonce la nomination de Georges Lauchard

Euronext annonce la nomination de Georges Lauchard









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext annonce la nomination de Georges Lauchard en tant que Directeur Général Délégué et membre du Directoire d'Euronext N.V., dans l'attente de toutes les approbations réglementaires et d'entreprise pertinentes.

Georges Lauchard, qui a travaillé sur les marchés financiers tout au long de sa carrière internationale, supervisera la stratégie opérationnelle, les politiques et l'exécution d'Euronext afin de soutenir l'ambition d'Euronext de devenir la première infrastructure de marché en Europe. Il prendra ses nouvelles fonctions à Paris ce 17 mars.

Stéphane Boujnah, PDG d'Euronext et Président du Directoire, a déclaré: "Nous sommes ravis d'accueillir Georges Lauchard chez Euronext. Alors que la société déploie son nouveau plan stratégique triennal "Croissons ensemble 2022", nous nous engageons à rendre le succès d'Euronext évolutif pour continuer à croître, et Georges aidera l'équipe de direction à renforcer la réalisation de l'ambition d'Euronext. Sa connaissance approfondie de notre industrie, ainsi que son expérience dans la gestion de grandes organisations complexes et l'exécution de transformations à grande échelle, seront un excellent ajout à l'équipe."

Georges Lauchard a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction d'Euronext. Euronext a enregistré une croissance significative au cours des 4 dernières années tout en se diversifiant, passant d'une simple bourse à un acteur clé de l'infrastructure en tant que service pour le secteur financier et l'économie réelle. J'ai hâte de faire partie de la prochaine phase de ce voyage alors qu'Euronext accélère encore sa croissance et étend sa plate-forme technologique tout en stimulant l'innovation avec nos clients."