(Boursier.com) — Euronext annonce l'extension d'ELITE, son écosystème européen de PME qui accompagne les entreprises privées dans le financement de leur croissance, au Portugal. L'expansion internationale d'ELITE s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Growth for Impact 2024" d'Euronext.

"Les entreprises privées portugaises bénéficieront du réseau international d'ELITE, de ses vastes compétences et de son expertise en matière de formation, pour les aider à financer leur croissance durable sur les marchés de capitaux privés et publics" commente l'établissement.

Aujourd'hui, ELITE rassemble une communauté de plus de 1.300 entreprises dans 23 pays européens et un large éventail de conseillers et de partenaires. Depuis son lancement en 2012, les entreprises ELITE ont levé plus de 15 milliards d'euros grâce à plus de 1.200 transactions d'entreprise.

Euronext a repris ELITE dans le cadre de l'acquisition du groupe Borsa Italiana en 2021 et s'est depuis lors fortement engagé dans son expansion dans les pays d'Euronext.

Le Portugal est la première étape de cette stratégie.

Associação Empresarial de Portugal (AEP), Banco Santander, Deloitte, Vieira de Almeida (VdA) et World Trade Center Lisboa seront le premier groupe de partenaires du réseau ELITE à contribuer au développement d'ELITE au Portugal.