Euronext : acquisition des activités technologiques des activités de marchés de capitaux de Nexi

(Boursier.com) — Le groupe Euronext et Nexi S.p.A. annoncent la signature de la vente et de l'achat des activités technologiques qui alimentent actuellement MTS, la principale plate-forme de négociation de titres à revenu fixe d'Euronext, et Euronext Securities Milan (anciennement appelée Monte Titoli) par Nexi à Euronext.

Le prix d'achat sera payé en espèces et s'élève à 57 ME, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Cette transaction est une nouvelle étape dans la stratégie d'Euronext visant à tirer parti de sa chaîne de valeur intégrée, tout en renforçant les compétences et les capacités technologiques d'Euronext en matière de négociation et de post-négociation.

L'Opération renforcera également les activités principales de MTS et d'Euronext Securities Milan, qui a rejoint Euronext en avril 2021. Avec cette Opération, Euronext internalise la plate-forme de négociation principale de MTS et son plus gros contrat informatique. Elle permet à Euronext de gagner en agilité et en efficacité en étant entièrement propriétaire de la technologie qui alimente MTS et Euronext Securities Milan.

Nexi, le leader PayTech en Europe, est un partenaire de choix de MTS et d'Euronext Securities Milan depuis plus de 30 ans, alimentant leur technologie. Suite à l'Opération, Nexi continuera à fournir des services technologiques à Euronext dans le cadre d'accords transitoires et d'autres services dans le cadre d'accords commerciaux connexes.

L'Opération, qui sera réalisée par l'intermédiaire des filiales d'Euronext MTS et Euronext Securities Milan, devrait être finalisée au second semestre 2022 et est soumise aux approbations habituelles des autorités compétentes et à l'achèvement de la procédure de consultation syndicale.