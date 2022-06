Euronext : Achèvement réussi de la migration du Core Data Center

(Boursier.com) — Euronext a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de la migration de son Core Data Center et des services de colocation associés de Basildon, au Royaume-Uni, vers le Aruba Global Cloud Data Center IT3 à Bergame, en Italie. Cette étape clé a été franchie dans les délais prévus en seulement 14 mois, suite à l'annonce de cette décision stratégique en avril 2021 dans le cadre de l'acquisition du groupe Borsa Italiana.

Le transfert du centre de données central d'Euronext du Royaume-Uni vers l'Italie, dans un centre de données écologique et de premier ordre, était une décision stratégique prise en réponse à de multiples facteurs, notamment la dynamique créée par le Brexit, et une justification solide pour déplacer le centre de données principal d'Euronext Activités commerciales européennes dans l'Union européenne.

Ce déménagement permet à Euronext de contrôler entièrement et de gérer directement son infrastructure informatique centrale, ainsi qu'un service clé pour les clients, la colocation, qui était auparavant externalisé. Il permet également de générer des revenus de colocation, intégrés dans les synergies mises à niveau.

Le centre de données Aruba Global Cloud répond aux normes de qualité les plus élevées (certification de niveau 4), offre le niveau maximal de sécurité et de résilience et est alimenté à 100 % par des énergies renouvelables, permettant à Euronext de minimiser son impact environnemental.

Euronext exploite désormais une installation de colocation à la pointe de la technologie, accessible aux membres et aux non-membres, ouvrant de nouvelles opportunités de développement de services et contribuant dès aujourd'hui à une partie de la livraison prévue de la ligne de 100 millions d'euros. taux de synergies annuelles d'EBITDA liées à l'acquisition du groupe Borsa Italiana prévue pour 2024.

La migration du Core Data Center a été programmée afin d'ouvrir la voie à la migration des marchés actions et dérivés de la Borsa Italiana vers la plateforme de négociation Euronext Optiq dès 2023.

La migration vers le nouveau Core Data Center vert représente une étape clé de l'engagement "Fit for 1.5o" d'Euronext, dans le cadre de sa stratégie ESG. Situé dans les bâtiments certifiés et économes en énergie du Global Cloud Data Center IT3 d'Aruba, le nouveau Core Data Center est entièrement alimenté par des énergies renouvelables, dont une grande partie est autoproduite grâce à un grand système photovoltaïque et une unité hydroélectrique. Il bénéficie également d'une consommation électrique réduite grâce à des systèmes de refroidissement très efficaces utilisant la géothermie et le free cooling dynamique, et l'utilisation du cloud computing pour réduire le nombre de serveurs. Le nouveau Core Data Center permet à Euronext de réduire sa propre empreinte carbone, tout en permettant à ses clients en colocation de réduire leur impact environnemental.