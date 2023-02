Euronext : à quoi s'attendre demain ?

(Boursier.com) — Euronext fait également partie de la liste des sociétés cotées à Paris qui dévoileront leurs comptes annuels jeudi. Sur les trois derniers mois de l'exercice 2022, le consensus 'Bloomberg' table sur un Ebitda ajusté de 190,6 ME pour des revenus de 353,3 ME. Le profit net est anticipé à 128 ME et le dividende annuel à 2,14 euros. Les investisseurs surveilleront une nouvelle fois de près l'évolution des coûts et les commentaires sur les synergies en lien avec les dernières acquisitions (Borsa Italiana) de l'opérateur boursier.