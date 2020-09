Euronext : a fait une offre pour reprendre Borsa Italiana

(Boursier.com) — Euronext a déposé une offre non contraignante sur Borsa Italiana auprès du London Stock Exchange. Dans un communiqué, l'opérateur boursier continental confirme collaborer avec la Cassa Depositi e Prestiti et Intesa Sanpaolo pour s'offrir la Bourse de Milan. Aucun montant n'a été dévoilé et "il n'y a aucune certitude sur le fait que cette offre conduira à une transaction". 'Bloomberg' affirmait la semaine passée que la proposition d'Euronext pourrait valoriser Borsa Italiana entre 3,5 et 4 milliards d'euros.

"Le regroupement proposé de Borsa Italiana et d'Euronext créerait un acteur de premier plan sur les marchés de capitaux d'Europe continentale, où l'Italie serait le principal contributeur de revenus du groupe Euronext élargi. Ce projet de transformation permettrait au groupe nouvellement formé de se positionner efficacement pour réaliser l'ambition de poursuivre la construction de l'épine dorsale de l'Union des marchés de capitaux en Europe, tout en soutenant les économies locales. Une nouvelle annonce sera faite le cas échéant", souligne Euronext.

La Borsa Italiana est considérée comme un atout stratégique en Italie, notamment parce qu'elle possède MTS, la plateforme utilisée pour négocier des obligations d'État. La cession de MTS constitue une concession proposée par le LSE à la Commission européenne afin d'obtenir son feu vert à son projet de rachat du spécialiste de l'information financière et des terminaux Refinitiv pour une valeur d'entreprise de 27 milliards de dollars.