Euromedis peine à mesurer l'impact de la crise sur ses résultats

(Boursier.com) — Euromedis publie ses comptes annuels 2019. Alors que le chiffre d'affaires s'inscrit en légère croissance à 77,08 ME (+0,6% vs période comparable 2018), le groupe a dû faire face, tout au long de l'exercice, à de nombreuses difficultés d'approvisionnements et logistiques qui ont fortement impacté la performance de Laboratoires Euromedis. L'activité Distribution, et en particulier la marque Paramat, reste déficitaire en dépit des importants efforts de restructuration. La marge brute consolidé s'établit à 32,27% contre 34,67% sur l'exercice précédent, soit en baisse de près de 2,4 points. "Bien qu'en amélioration, nos résultats restent globalement en deçà des attentes, marqués par des charges exceptionnelles et non récurrentes", déplore le groupe.

L'Ebitda est proche de l'équilibre sur l'année. La perte opérationnelle courante se réduit à 1,7 ME. La perte opérationnelle diminue à 2,76 ME. La perte nette pdg est de 3,8 ME. Au 31 décembre 2019 les fonds propres s'élèvent à 17,7 ME pour un endettement financier net de 15 ME (hors impact de la nouvelle norme IFRS16 sur les contrats de location). Le gearing comparable ressort ainsi à 85% contre 62,8% sur l'exercice précédent. Cette évolution résulte en particulier du résultat net négatif de l'exercice.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les priorités du groupe ont été la protection des collaborateurs et les réponses aux clients Professionnels de Santé, tant libéraux qu'hospitaliers. "L'ensemble des salariés fait preuve d'un grand sens des responsabilités pour répondre, au mieux de nos capacités, à une demande en très forte croissance pour certains produits de type EPI (Equipement de Protection Individuel) dont les gants de protection médicaux pour lesquels Laboratoires Euromedis est le leader", indique le groupe.

Les objectifs de chiffre d'affaires communiqués le 13 février 2020 ne sont plus d'actualité. L'exercice 2020 sera marqué par l'ampleur de la crise sanitaire aux conséquences multiples et incertaines, dont les effets dépendront de la faculté du groupe à s'approvisionner auprès de l'ensemble de ses sous-traitants, de la durée de cette crise sanitaire, de l'adaptation du groupe pour répondre à moyen et long terme aux demandes de ses clients. Le Pôle Distribution poursuivra malgré tout sa transformation à travers de potentielles fermetures ou cessions additionnelles de sites non rentables ou non stratégiques pour son développement.

Dans ce contexte exceptionnel, le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2020 ressort à 22 ME, en croissance de +16% par rapport à l'exercice 2019.

L'activité Marque Propre progresse de +22,6% à 17,1 ME, le pôle Distribution affiche quant à lui une stabilité du volume d'affaires à 5,9 ME en dépit d'un environnement très perturbé.

Pour autant, il est difficile à ce jour pour Euromedis d'évaluer l'impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires annuel consolidé 2020 et d'en mesurer les effets sur ses résultats futurs.