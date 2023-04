Euromedis : les comptes virent au rouge en 2022

(Boursier.com) — La baisse de l'activité amorcée depuis le second semestre 2021 s'est poursuivie tout au long de l'exercice 2022. Sur le second semestre, le chiffre d'affaires du groupe Euromedis s'est établi à 24,9 millions d'euros (29,3 MEUR sur le 1er semestre), soit un chiffre d'affaires total de 54,2 ME pour l'exercice 2022 (111,9 ME en 2021).

L'EBE consolidé du second semestre 2022 ressort à -3,2 ME (-3,7 ME au 1er semestre pour s'établir à -6,9 ME sur l'exercice).

Le résultat net part du groupe ressort à -5,9 ME pour l'exercice 2022 (2,3 ME en 2021).

Après avoir subi l'impact brutal du renversement du marché sur le second semestre 2021 avec la sortie de la crise du COVID 19, le groupe a dû faire face en 2022 aux premières conséquences de la guerre en Ukraine.

L'appréciation du dollar, renchérissant le prix d'achat des marchandises importées d'Asie a eu impact négatif sur le niveau de marge constaté sur la période et la hausse des coûts de transport qui représente le premier poste des charges externes du groupe a pesé significativement sur le niveau de rentabilité de l'exercice 2022. Dans le même temps, le groupe a dû enregistrer des ventes à marges négatives afin d'assurer la rotation de ses stocks pour profiter de conditions d'achats plus favorables auprès de ses fournisseurs asiatiques.

Perspectives 2023

L'environnement géopolitique mondial crée une forte incertitude quant à l'évolution des prix de l'énergie, des devises et de certaines matières premières, qui pourrait continuer d'affecter les activités de l'entreprise en 2023. Malgré cela, l'amélioration des capacités de production des fournisseurs asiatiques, la baisse de la tension sur les taux de fret constatés sur le 1er trimestre et les résultats positifs aux appels d'offres des derniers mois pourraient permettre à l'activité 'marque propre' de retrouver un niveau d'activité rentable sur l'exercice.

En 2023, l'activité 'distribution' devrait continuer à rencontrer des difficultés malgré les efforts engagés pour déployer l'offre nationale et lancer le site de commerce en ligne. La poursuite du plan de réorganisation du réseau de magasins, l'expansion des centres de prestation, le développement du réseau d'adhérents et le recrutement de forces commerciales sont des mesures visant à améliorer la rentabilité de l'entreprise en 2023. Cependant, il est impossible de garantir que ces actions seront suffisantes pour atteindre un niveau d'activité rentable sur le prochain exercice.