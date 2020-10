Euromedis : le groupe familial Roturier en baisse sous les 15% des droits

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 octobre 2020 par l'AMF, complété le 21 octobre, le groupe familial Roturier a déclaré, avoir franchi, en baisse, le 16 octobre 2020, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société RMC qu'il contrôle, le seuil de 15% des droits de vote de la société Euromedis, et détenir directement et indirectement 300.020 actions Euromedis représentant 600.020 droits de vote, soit 10,03% du capital et 11,95% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché.

A cette occasion, la société RMC a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Euromedis.