Euromedis : le groupe familial Roturier a cédé des titres

Euromedis : le groupe familial Roturier a cédé des titres









Crédit photo © Euromedis

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 juillet à l'AMF, le groupe familial Roturier a déclaré avoir franchi en baisse, le 27 juillet, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société RMC -détenue à 100% par Jean-Pierre Roturier et les membres de la famille Roturier- qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Euromedis Groupe. Il détient directement et indirectement 116.100 actions Euromedis Goupe, représentant 232 180 droits de vote, soit 3,86% du capital et 4,88% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Euromedis Groupe sur le marché.

A cette occasion, la société RMC a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 5% des droits de vote de la société.