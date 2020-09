Euromedis : la forte croissance permet un net redressement de la rentabilité

(Boursier.com) — Euromedis a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 61,5 ME, contre 38,4 ME pour la même période 2019, réalisant une performance exceptionnelle, dans un environnement fortement marqué par la crise sanitaire. Le résultat d'exploitation consolidé ressort à +5,3 ME contre -0,7 ME sur le 1er semestre 2019. Le résultat net part du groupe ressort quant à lui en forte amélioration, passant de -0,8 ME à +3,2 ME, prenant en compte une provision exceptionnelle de 1,2 ME relative à la société Biomat dont l'activité est restée fortement dégradée.

Comme annoncé en juillet, l'activité à Marque Propre a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de +86 % grâce à un fort développement de ses ventes, avec la signature d'importants marchés nationaux pour les EPI (produits de protection, gants). Hors contrats exceptionnels, le chiffre d'affaires consolidé de la division ressort en hausse de 17,5% lié à un effet volume et aux augmentations des tarifs d'achats et de ventes. Euromedis annonce que la forte croissance des volumes se poursuivra au cours du second semestre de l'exercice 2020.

L'activité Distribution amorce son redressement, bien qu'étant toujours déficitaire. Compte tenu de l'activité exceptionnelle du premier semestre 2020, cette division ne représente plus désormais que 18% du chiffre d'affaires consolidé du groupe.

Euromedis Groupe confirme revoir fortement à la hausse les perspectives d'évolution de son chiffre d'affaires sur le second semestre 2020, dans le prolongement de la performance du mois de juin. Le chiffre d'affaires annuel devrait ainsi doubler par rapport à 2019 pour atteindre un plus haut historique pour le groupe supérieur à 150 ME. Cette évolution prévisionnelle est la résultante du développement exceptionnel de ses ventes de produits consommables par Laboratoires Euromedis. Pour l'activité Distribution, Paramat continuera sa transformation par des cessions ou des fermetures additionnelles de points de vente, tout en déployant de nouveaux sites de prestations de services destinés principalement aux Ehpads.

Concernant Biomat, aucun repreneur n'ayant été identifié, celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Beauvais le 22 septembre 2020.