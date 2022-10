Euromedis : l'exercice 2022 sera déficitaire

(Boursier.com) — La normalisation du marché avec un retour à des niveaux de prix antérieurs à la crise du COVID 19 et la baisse de la demande se traduisent depuis 12 mois par une forte érosion du chiffre d'affaires consolidé du groupe Euromedis. Il s'élève à 29,3 millions d'euros (71,9 ME sur le 1er semestre 2021 et 40 ME sur le 2e semestre 2021).

L'Ebitda consolidé ressort à -5,1 ME (10,5 ME sur le 1er semestre 2021 et -4,1 ME sur le 2e semestre 2021).

Le résultat net part du groupe ressort à -6 ME (3,8 ME sur le 1er semestre 2021 et -1,5 ME sur le 2e semestre 2021).

Au 30 juin, le 'gearing' s'établit à -45,9% au 30 juin 2022 contre -1,2% un an plus tôt, ave -16,1 ME de dette nette pour 35,1 ME de capitaux propres.

Quelles conséquences de la guerre en Ukraine ?

Après avoir subi l'impact brutal du renversement du marché sur le 2nd semestre 2021 avec la sortie de la crise du Covid-19 dont les effets perdurent sur l'activité, le groupe a dû faire face sur le 1er semestre 2022 aux premières conséquences de la guerre en Ukraine.

Ainsi, l'amélioration des conditions d'achat en Asie a poussé le groupe à enregistrer des ventes à marges négatives afin d'assurer son réapprovisionnement dans de meilleures conditions tarifaires. Dans le même temps, l'appréciation du dollar, renchérissant le prix d'achat des marchandises importées d'Asie a également eu impact négatif sur le niveau de marge constaté sur la période. Enfin, la hausse des coûts de transport qui représente le premier poste des charges externes du groupe a pesé significativement sur le niveau de rentabilité enregistré sur le premier semestre 2022.

Perspectives pour le 2e semestre

L'environnement géopolitique mondial induit une forte incertitude sur l'évolution du prix de l'énergie, des devises et de certaines matières premières. Les activités des filiales du groupe continueront d'en subir les effets défavorables sur le 2e semestre 2022. Ainsi, "l'exercice 2022 restera déficitaire sur l'ensemble des activités du groupe", avertit Euromedis.

Concernant l'activité "marque propre", l'amélioration des capacités de production des fournisseurs asiatiques, la baisse de la tension sur les taux de fret constatés ces dernières semaines et le gain récents de nouveaux marchés hospitaliers devraient permettre de retrouver un niveau d'activité rentable à partir de 2023.

Concernant l'activité "distribution", malgré les conditions économiques difficiles, nous poursuivons le plan de réorganisation du réseau de magasins, les ouvertures de centres de prestations et le recrutement de forces commerciales. Le développement du réseau d'adhérents ainsi qu'une activité plus soutenue de notre site e-commerce doivent permettre à la société d'atteindre un niveau d'activité rentable.